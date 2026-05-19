TBSの齋藤慎太郎アナウンサー（29）が19日まで自身のインスタグラムを更新。鍛え上げられた肉体が反響を呼んでいる。【写真】アナウンサーの“ガタイ”じゃない…上裸姿を公開した齋藤慎太郎アナ齋藤アナはバキバキの上半身にオイルを塗り、プロテインを勢いよく飲む動画を公開。「減量中の優先順位」と添えた。この投稿には「ますますアナウンサーって分からなくなります」「大会とか出るんですか？」「ガタイ良すぎか」と