映画「スター・ウォーズ」シリーズの最新作「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」が２２日に日米同時公開されることにあわせ、同作のキャラクターをかたどった「城島鬼瓦」が制作された。福岡県内の映画館で展示されている。久留米市城島町に伝わる城島鬼瓦は県指定の特産民工芸品で、約４００年の歴史がある。制作は新作公開のプロモーションの一環。同シリーズの生みの親、ジョージ・ルーカス氏が日本文