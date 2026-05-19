本日5月19日（火）の『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』は、『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』との合体2時間スペシャルで放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！『火曜の良純孝太郎』では、石原良純と小泉孝太郎のMCコンビが東京を代表する観光地“上野公園”を訪れる。上野を歩いたことは、これまでの人生で数回しかないという孝太郎。良純は以前、バラエティ番組で東京バレエ団の