ダイコー通産は７日ぶりに急反発している。１８日の取引終了後、２６年５月期の単独業績予想を修正したと発表した。売上高予想を前回予想の２１２億６０００万円から２１９億円（前期比０．８％増）、営業利益予想を１２億２００万円から１２億２７００万円（同４．８％増）に引き上げた。同時に期末一括配当予想は４円増額の６７円（前期は６０円）としており、これらを好感した買いが入っている。大型の消防通信設備案件