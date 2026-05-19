日立製作所が反発している。同社は１９日、米アンソロピックと戦略的協業を開始したと発表。収益貢献を期待した買いが入ったようだ。日立が展開するインフラ向けデジタル基盤である「ルマーダ」事業の強化につなげる。アンソロピックの生成ＡＩ「Ｃｌａｕｄｅ（クロード）」が持つ高度なコード生成・解析能力と、日立のシステムエンジニアリング力を融合し、顧客のシステム開発・運用の効率化と品質の向上を図