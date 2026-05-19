オリオンビールは５日ぶりに反発している。１８日の取引終了後、取得総数４２万５０００株（自己株式を除く発行済み株式総数の１．００％）、取得総額４億９１７２万５０００円を上限とする自社株買いを東京証券取引所における自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）で実施すると発表しており、株価の刺激材料となっている。東証の自己株式立会外買付取引情報によると、１９日に３９万３７００株を１株１１５