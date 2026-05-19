日本化学工業は前週１２日に戻り高値４０１０円をつけた後、調整を入れているが、２５日移動平均線との上方カイ離修正場面で強気に買い向かいたい。ＡＩデータセンター建設ラッシュを背景に、ＡＩサーバーのＧＰＵ周辺や通信ボード用として積層セラミックコンデンサー（ＭＬＣＣ）に高水準の需要が発生している。同社はこのＭＬＣＣ向けチタン酸バリウムを供給しており、収益環境に吹く追い