エクサウィザーズが続伸し、新値追いとなっている。同社はきょう、グループのＥｘａＥｎｔｅｒｐｒｉｓｅＡＩが、業務特化型生成ＡＩサービスである「ｅｘａＢａｓｅＩＲアシスタント」で機関投資家データベース管理機能の提供を開始したと発表。これが新たな買い手掛かりとなっているようだ。 ｅｘａＢａｓｅＩＲアシスタントは、ＩＲ面談に特化した議事録とレポート生成、決