午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１２１、値下がり銘柄数は４１３、変わらずは２９銘柄だった。業種別では３３業種中２４業種が上昇。値上がり上位に保険、その他製品、サービス、銀行など。値下がりで目立つのは非鉄金属、精密機器、輸送用機器など。 出所：MINKABU PRESS