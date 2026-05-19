大和証券グループ本社は反発。この日朝方、子会社の大和エナジー・インフラが出資する合同会社を通じて、あおぞら銀行との間で系統用蓄電所向けのプロジェクトファイナンス（事業融資）に関する金銭消費貸借契約を３月３１日に締結したと発表した。 同契約は北海道千歳市での系統用蓄電池事業に関するもの。大和エナジー・インフラの豊富な電源開発経験やプロジェクト投資実績と、あおぞら銀のこれまでプ