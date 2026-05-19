サプリメントは手軽に活用できる一方で、選び方や使い方を誤ると期待する効果が得られなかったり、身体に思わぬ影響を及ぼしたりする場合があります。成分表示の確認方法や信頼できる製品の見分け方、医師・薬剤師への相談の重要性など、安全に活用するための知識を正しく理解することが大切です。ここでは、サプリメント選びと利用時のポイントを解説します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療セン