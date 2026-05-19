韓国で70代の女性が運転していた車がスポーツセンター内のプールに突っ込んだ事故に関連して、警察が事故現場の合同鑑識を行った。警察は、運転者のペダル踏み間違い（誤操作）の可能性を視野に捜査を続けている。【画像】韓国高齢ドライバー事故で日本人夫婦の子が死亡「飲酒運転と同じぐらい危険」密陽（ミリャン）警察署は5月18日、事故車両や事故が発生したプールなどに対する現場鑑識を実施した。警察はスポーツセンターの防