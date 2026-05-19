カルロ・アンチェロッティ監督が現地５月18日、北中米ワールドカップに臨むブラジル代表メンバー26人を発表。大勢の観客を前に１人ずつ名前を読み上げていったなか、「ネイマール」とコールされると、お祭り騒ぎとなった。34歳のスーパースターは怪我の問題もあり、2023年10月を最後にセレソンから遠ざかっていた。それに直近では、所属クラブであるサントスのチームメイトで、ブラジル代表の英雄ロビーニョの息子、ロビーニョ