【その他の画像・動画等を元記事で観る】 INIが、8thシングル「PULSE」の発売を記念したプレミアムイベント『PREMIUM AFTER PARTY “Feel my PULSE”』を5月18日に開催した。 ■「もっと上を目指して11人で揃って頑張って行きたい」 開演前から会場には期待感が漂うなか、スクリーンに楽屋エリアからステージへ向かうメンバーの中継映像が映し出されると「えー！」と驚く声が上がり、大歓声が沸き起