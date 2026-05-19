―積極財政で日本の成長率押し上げと将来投資を推進できるか― 2013年に始まった日本株式の長期上昇相場は、年率11～13％程度の上昇トレンドにあったが、2023年以降、加速局面に入っている。日経平均株価は2023年28.2％、2024年19.2％、2025年26.3％の後、2026年に入ってもイラン戦争と原油価格急騰にもかかわらず、5月13日までの4カ月半で25.7％と急上昇している。2025年4月のトランプ相互関税ショック後の