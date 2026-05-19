19日10時現在の日経平均株価は前日比15.38円（0.03％）高の6万831.33円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1121、値下がりは413、変わらずは29と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均を141.60円押し上げている。次いでリクルート が40.43円、コナミＧ が38.38円、ＫＤＤＩ が28.36円、バンナムＨＤ が25.24円と続く。 マイナス寄与