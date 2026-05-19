中国科学院分子細胞科学卓越イノベーションセンターの発表によると、同センターの曾安研究グループとその共同研究者らは、ヒト多能性幹細胞を用いて、培養皿の中にヒト由来の「生物学的ペースメーカー」である洞房結節オルガノイドを構築しました。さらにこれを心臓神経叢オルガノイドと接続し、神経による心拍制御を実現しました。この研究成果は先日、国際学術誌「Cell Stem Cell（セル・ステムセル）」に掲載されました。研究チ