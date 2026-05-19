日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』（毎週日曜後10：00）の24日放送回の予告映像が、同番組の公式SNSで公開された。ゲストは7年ぶりにテレビ出演する美女モデルで、早くも期待の声が寄せられている。【予告動画】吉川ひなの、7年ぶりTV出演懐かしの歌唱シーンも！今回のゲストは、タレント・俳優・歌手としても活躍したモデルの吉川ひなの（46）。7年ぶりのテレビで、番組は家族4人での沖縄生活に密着し、3人の子