栃木県で69歳の女性が殺害され、少年4人と指示役とみられる夫婦が逮捕された強盗殺人事件で、けさ警察署から夫婦の身柄がそれぞれ移送されました。【写真を見る】栃木・強盗殺人“指示役”20代夫婦の身柄をそれぞれ移送さらに上に別の人物がいるとみて捜査横浜市の無職・竹前海斗容疑者（28）は、けさ身柄の勾留が必要か裁判所が判断するために警察署から裁判所に移送されました。また、妻の美結容疑者（25）も、けさ身柄を検