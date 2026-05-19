アメリカのトランプ大統領は、戦闘終結に向けたイランとの交渉をめぐり、「あす予定していた攻撃を実行しないよう指示した」と明らかにしました。アメリカトランプ大統領「何らかの解決策を見いだせる可能性は十分にある。爆撃することがなければ、喜ばしいことだ」トランプ大統領は18日、ヘグセス国防長官らに対して「あす予定していたイランに対する軍事攻撃を実行しないよう指示した」と発表しました。カタールやサウジアラビ