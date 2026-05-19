Image: Cats Lock／YouTube MacBookの上、あったかいもんな。「猫がノートPCの上に乗って変な文字が送られた」「作業中のデータが消された」「スリープを解除された」…などの猫トラブル。話だけ聞くとほんわかニュースなんですが、当事者からしたらきっとたまったもんじゃないと思うこの猫トラブルを解決？してくれる専用アプリが登場しました。その名も「Cats Lock」。アプリを導入してお