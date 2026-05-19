安田翔伍調教師がXで発表中央競馬で2024年にG1日本ダービーを制したダノンデサイル（牡5）が、6月14日のG1宝塚記念（阪神芝2200メートル）を目指すことがわかった。19日、管理する安田翔伍調教師がXで明かした。上半期を締めくくる大一番は豪華メンバーでの決戦となり、ファンからは歓喜の声が上がった。安田師は19日午前7時23分、自身のXを更新。「ダノンデサイルは6/14（日）宝塚記念を目指します。ファン投票も引き続きよ