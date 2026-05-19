気温が20度を超える日も増えてきたけれど、カットソー1枚では心もとない……。そんな今の時期には、サッと羽織れるカーディガンがあると便利です。気温差対策をしながらシャレ見えも狙うなら、【しまむら】の透かし編みカーディガンに注目。繊細な編地や裾フリルなど女性らしいデザインで、コーデに華やぎを添えてくれそう。オンライン完売の人気アイテムなので、店舗で見つけたらぜひカゴに入れて。 春