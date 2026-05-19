仲の良いお友達からのたび重なるドタキャン。「子ども同士のことだから」と見守っていたけれど、そのたびに傷つく娘の姿に親の心も揺れ動きます。笑って許すことがやさしさなのか？ 娘が学んだ人間関係の境界線とは？ 友人が体験談を語ってくれました。 ドタキャンを笑って許す娘 娘の友達Aちゃんは、娘とよく遊ぶ約束をするのですが、いつもドタキャン。 約束の時間に家に行くと「ごめん、急に遊べなくなった」「今日は無