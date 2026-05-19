女優のエル・ファニング主演のドラマ「マーゴのマネートラブル」のシーズン2制作が決定した。エルがタイトルロールを演じる同コメディドラマは、シーズン1の最終回配信を控えているところだが、新シーズンの制作が発表された。 【写真】天才子役として名をはせた女優アカデミー賞ノミネートで見せた号泣 製作総指揮も務めているエルはこう声明を発表している。「マӦ