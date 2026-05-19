宇多津町役場 香川県宇多津町は、業務委託先が町民に送付したがん検診の受診案内で、問診票の送付先を取り違えていたことが分かりました。 宇多津町の発表によりますと、5月14日、がん検診の受診案内などを委託している香川県総合健診協会が検診の案内文6686通を郵便局に持ち込んで発送しました。 15日午後5時ごろ、案内文を受け取った町民から「届いた4種類のがん検診の問診票のうち、1種類の氏名が別の人のものになっ