俳優の山下智久が主演を務める映画「正直不動産」（川村泰祐監督）のクランクアップ映像が１９日、公開された。スタッフからクランクアップの声がかかると、大きな拍手がわき起こり、メガホンをとった川村監督とガッチリ握手。今年で芸能生活３０周年を迎え「一番初めにドラマに出演させていただいたのは、ＮＨＫの『少年たち』（１９９８年）というドラマでした」とデビュー当時を振り返った。数々の話題作に出演してきたが、