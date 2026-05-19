南京鉄道物流センターで、クレーンがコンテナを列車に積み込む様子。（４月１４日、ドローンから、南京＝新華社配信／任飛）【新華社北京5月19日】中国国家鉄路局は18日、今年1〜4月の全国の鉄道貨物輸送量が前年同期比2.8％増の17億2700万トン、貨物輸送トンキロ数が5.4％増の1兆2274億2700万トンキロだったと発表した。1〜4月の輸送量のうち、石炭は3.4％増の9億2千万トン、コンテナは9.1％増の3億4900万トン、化学肥料・農