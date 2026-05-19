ドジャースは18日（日本時間19日）、メジャー通算127試合に登板経験のあるジョナサン・ヘルナンデス投手（29）と契約したことを発表した。チェイス・マクダーモット投手（27）をマイナー降格させ、右肩炎症で15日間の負傷者リスト（IL）に入っていたベン・カスペリアス投手（27）を60日間のILへと移行した。右腕のヘルナンデスは19年にレンジャーズでメジャーデビュー。24年シーズン中にマリナーズへと移籍し、今月17日にフィ