俳優の山下智久が主演を務める映画『正直不動産』（公開中）において、山下のクランクアップ映像が公開された。【動画】山下智久、“愛”と“縁”を語るクランクアップ映像が解禁同作品は、ひょんなことから“嘘がつけなくなってしまった”不動産営業マン永瀬財地（山下）と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良（福原遥）の2人が、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不