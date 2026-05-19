“キング・オブ・ポップ”こと Michael Jackson の軌跡を描く伝記映画『Michael／マイケル』（6月12日公開）より、ムーンウォークが初披露された名曲「ビリー・ジーン」のパフォーマンスシーンを収めた本編映像が解禁された。あわせて、6月5日から7日までの3日間限定でIMAX先行上映が実施されることも発表された。【動画】伝説のステージを再現した本編映像「ビリー・ジーン編」本作は、父の厳格な支配と自身の芸術的ビジョン