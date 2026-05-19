ABEMAの藤田かんなアナウンサーが19日までに自身のインスタグラムを更新。欧州旅でのドット柄のミニワンピースショットを投稿した。自身のインスタグラムで「今年も少しでも年を重ねるのに抗って海外旅行にきたわけですが、現地でもとうとう誕生日を迎えました」と報告。「昨年から年齢非公表にしたので何歳になったのか聞かないでください。今年は12日からミュンヘン、プラハ、ウィーンと10日間周遊しております」と明かし