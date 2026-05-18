とちぎテレビ 上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で逮捕された少年４人の一部が指示役とされる夫婦と事件前から面識があったとみられることが１８日、分かりました。捜査関係者の話によりますと少年らは事件について「夫婦に頼まれた」と供述しています。 事件を巡っては１７日、強盗殺人の疑いで横浜市港北区の無職竹前海斗容疑者２８歳と妻で無職の美結容疑者２５歳が警察に逮捕されました。竹前容疑者の身柄は１８日