コスプレーヤー、DJ、インフルエンサーなど、マルチに活動する、みもれもん（33）が18日、自身のインスタグラムを更新。風呂上がりショットを投稿した。「みんな、おはレモン〜今週もみもれと一緒にがんばろッ」とつづり、バスタオルを体に巻き、バストを限界ギリギリまで露出したショットを公開。洗面台の大きな鏡の前に立ち、ショートカットから際立つ美しいデコルテを披露した。また、別の投稿では「Kirakira KIMONO」と題し