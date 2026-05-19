「ツインズ−アストロズ」（１８日、ミネアポリス）アストロズの今井達也投手が先発マウンドに上がり、ツインズのベルに痛恨の２打席連続アーチを被弾し、マウンドで思わずぼうぜんの表情を浮かべた。五回途中まで無四球投球を見せていた中、ゲームは悪天候により中断した。初回をストライク先行で三者凡退の立ち上がりを見せた今井。二回、１死からベルに高めに浮いたチェンジアップを捉えられると、打球は弾丸ライナーでバ