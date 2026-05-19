「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが18日、自身のインスタグラムを更新。水着姿を投稿した。「1stDVD『相思相愛』5／24に秋葉原でイベントを開催しますみなさん、予約はもうバッチリですか？！？」と問いかけ、「撮影は沖縄で行いましたこの頃はまだ少し肌寒くて、ビーチは風も強くて…そんな撮影中の思い出話も、みなさんとできたら嬉しいなぁと思っていますハートなかなか直接お会いできる機会が