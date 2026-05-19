元NMB48の和田海佑（みゆ、29）が18日までに、自身のインスタグラムとXを更新。ランジェリーショットを投稿した。「今日もかわいいかな？」と題し、「今回も@drw_officialさんで撮影してきたよかわいい新作たくさんだったこれはチョコミントカラーが新鮮で発売がとってもたのしみ」とチョコミントカラーのお気に入りランジェリー姿の自撮りショットをアップした。また、ランジェリーモデルを務める通販サイトDRW（ドロー）の公