人は誰しも、自分でも気づいていない「本当の一面」を心の奥に持っています。何気ない選択や直感には、そんな隠れた本性が映し出されるものです。この心理テストでは、あなたの内側に眠る意外な性格や本音、つまり「あなたの隠れた本性」をひも解いていきます。【詳細】他の記事はこちらQ.以下の絵は何に見えますか？A〜Dの中から選んでください。A：家紋B：輪投げの輪C：花D：洋服のボタンあなたはどれを選びましたか？それでは