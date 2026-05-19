ミニバッグで出かけたいときは、いつもの財布だとかさばることがありますよね。身軽に持ち運べるお財布をダイソーで見つけたのですが、これが意外と優秀でした！こんなに薄型で大丈夫…？と心配になるほどスリムなのに、中を開くと機能的でびっくり！お金とカードをしっかり分けて収納でき、スマートに使えますよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：PVCカードウォレット（ボールチェーン付）価格：￥110（税込）販売ショッ