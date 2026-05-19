ダイソーで見つけた、日本一スリムを目指したという箸箱セットが想像以上に優秀でした！お弁当バッグの隙間にもスッと収まるほどコンパクトで、持ち歩いても“カチャカチャ音”が鳴りにくいデザインなんです。通勤・通学にもぴったりで、￥110（税込）とは思えない実力派アイテムですよ。詳しく見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：音が鳴りにくいスリムはし箱セット価格：￥110（税込）サイズ（約）：W204