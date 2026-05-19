キッチンポリ袋を箱ごとラップホルダーなどに収納すると、ホルダーの高さと箱の取り出し口が合わないことが気になっていました。できれば箱ごとホルダーに入れたまま、スッとポリ袋を取り出せるのが理想ですよね。そんな悩みを解消してくれる、ポリ袋専用ホルダーがついにセリアから登場！試しに使ってみたら快適でした。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：キッチンポリ袋収納ホルダー価格：￥110（税込）サイズ（約）：【