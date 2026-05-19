グラビアアイドルの水咲優美（29）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。イベントで着用したビキニ水着ショットを投稿した。「最胸リリースイベントありがとうございました〜」と今月10日に発売したDVD「最胸」のイベント来場者に感謝の気持ちを伝えた。黒い三角ビキニ水着に加え、水色のビキニ水着姿で登壇したショットをアップ。「ちょーーー楽しかった！！！！本当にたくさんの方が会いに来てくれて、ソフマップさんで