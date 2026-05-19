兵庫県は冬眠から目覚めたツキノワグマが繁殖のため行動範囲を広げるとして注意を呼びかけています。 全国で相次ぐ、クマの被害。環境省によりますと、昨年度のクマ出没件数は5万776件で、過去最多を記録した2023年度の倍以上だったということです。 兵庫県では去年秋からツキノワグマによる人身被害を防ぐための対策会議を行っていて、17日、2回目となる会議を開きました。 （森林動物研究センター・横山真弓研究部長）