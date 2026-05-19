タレントの小島瑠璃子（32）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。ミニスカートからのぞかせた美脚に注目が集まっている。小島は「ずっと行ってみたかった、浅草のMATCHAMONさんへ」と書き出し、「味は抹茶そのものの香りや風味がわかる、絶妙な設計でした。お茶農家さんが喜びそう、と思いましたお茶オタクの方が開発されているに違いない、、。外国人の方の期待にも応えながら、モダンに可愛い内装。注文が入ってから一