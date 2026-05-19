◆米大リーグツインズ―アストロズ（１８日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）アストロズの今井達也投手（２８）が、中５日で敵地のツインズ戦に先発し４回まで５番のベルに２本塁打を浴びて３点を失うも無四球となっている。１回３者凡退でスタートした今井だったが、２回にベルにチェンジアップを中堅に特大アーチを浴びた。４回にも２死二塁から外角の直球を、逆方向の左翼席にたたき込まれた。５回に