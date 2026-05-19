TBS熊崎風斗アナウンサー（36）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。陸上界の快挙を祝福した。17日に同局系で生放送されセイコーゴールデングランプリ陸上2026東京の男子3000メートルで、森凪也（26＝Honda）が7分38秒98の日本新記録で優勝した。同大会の実況を担当していた熊崎アナウンサーは「祝日本新記録」と題し、元日のニューイヤー駅伝で撮影した森と南波雅俊アナウンサー（38）との3ショット写真を投稿。「実はラヴ