タレントほしのあき（49）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。近影をアップした。「セットアップパンツの裾まで可愛い」とコメントし、黒いノースリーブのセットアップ姿をアップ。大人カジュアルなスタイルを見せた。この投稿にフォロワーからは「可愛いしかないです〜」「可愛いあきちゃんのグラビアまた見たいです」「すんごく素敵」とコメントが寄せられている。