高市早苗首相は19日、韓国訪問を前に「中東やインド太平洋情勢を含む厳しい戦略環境の下、両政府間の協力や日韓関係の一層の発展に向けた方向性について、李在明大統領とじっくり議論を深める」と官邸で記者団に述べた。