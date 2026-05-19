ＴＢＳの齋藤慎太郎アナウンサーの鍛え上げた肉体美が反響を呼んでいる。１９日までに自身のインスタグラムを更新し、「減量中の優先順位」と記した齋藤アナ。サングラスをかけて上半身にオイルを塗り、プロテインの容器に入ったドリンクを飲むリールを公開し、バキバキの肉体を披露している。この投稿にフォロワーからは「大会とか出るんですか？減量中ってことは？」「めちゃいい体になってるし、焼けたらますますアナウン