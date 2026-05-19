＜大相撲五月場所＞◇九日目◇18日◇東京・両国国技館【実際の映像】取組後にまたも！2度も起きた珍事大型新人として注目を集める“イケメン”逸材力士が、初々しい“勘違い”で照れ笑いを浮かべファンを沸かせた。緊張ゆえか2度も続けて勘違いしてしまう珍事に館内からは温かい笑いが起き、ファンからも反響が相次いだ。今場所プロデビューを果たし、圧倒的な強さで無傷の連勝街道を進んでいる幕下最下位格付出・大森（追手風